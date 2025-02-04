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فنون ومشاهير
فنان لبنانيّ "سيهرب" إلى البرازيل... ما السبب؟
Lebanon 24
04-02-2025
|
09:06
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كشف الفنان يوري مرقدي أنّه سيهرب إلى البرازيل بعد نشره كتاباً باللغة الإنكليزيّة عن سيرته الذاتية.
وأشار إلى أنّه يرى حياته من خلال "عدسة مشوهة"، وقال للإعلاميّة رابعة الزيّات إذا قرّرت قراءة كتابه: "رح تعمليلي بلوك يمكن، وأصلا ما رح تفرق معي لأنّ رح كون بالبرازيل هربان".
وعن سبب هروبه إلى البرازيل، قال: "نحن لا نزال في العالم العربيّ لا نستطيع وضع اليدّ على الجرح".
وأضاف مرقدي أنّ كتابة سيرته الذاتية كانت بمثابة أفضل علاج نفسيّ له. (رصد لبنان 24)
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