Advertisement

فنون ومشاهير

حركات أحمد سعد الغريبة تتصدّر "التريند"

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1315743-638742904869817413.jpg
Doc-P-1315743-638742904869817413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل النجم أحمد سعد تفاعله العفوي مع الجمهور من خلال الأغاني والرقصات والحركات الغريبة التي يربطها بكلمات أغانيه، ومن أحدثها أغنية "مفتقدني" التي اختارها ليركّب على كلماتها حركات مضحكة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.
Advertisement

واستطاع الفنان المصري من خلال حركاته التلقائية والعفوية لنقل معنى كل كلمة في أغنيته ورسمها بحركة، تصدّر التريند على السوشيال ميديا، وقد تفاعل معه الجمهور بإعادة تطبيق الحركات في تحدٍّ جديد غلب على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويعبّر سعد عن سعادته بتفاعل الجمهور مع أغانيه وحركاته من خلال إعادة تنزيل المقاطع المصوّرة عبر خاصية الستوريز على صفحته، ويتفاعل معهم بتعليقات طريفة تعبّر عن تلقائيته وأسلوبه القريب المحبّب الى الجمهور المصري ومحبيه في الوطن العربي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:25 | 2025-02-04
16:20 | 2025-02-04
13:31 | 2025-02-04
12:40 | 2025-02-04
11:31 | 2025-02-04
10:18 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24