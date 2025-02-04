حركات أحمد سعد الغريبة تتصدّر "التريند"

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يواصل النجم أحمد سعد تفاعله العفوي مع الجمهور من خلال الأغاني والرقصات والحركات الغريبة التي يربطها بكلمات أغانيه، ومن أحدثها أغنية "مفتقدني" التي اختارها ليركّب على كلماتها حركات مضحكة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.واستطاع الفنان المصري من خلال حركاته التلقائية والعفوية لنقل معنى كل كلمة في أغنيته ورسمها بحركة، تصدّر التريند على السوشيال ميديا، وقد تفاعل معه الجمهور بإعادة تطبيق الحركات في تحدٍّ جديد غلب على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ويعبّر سعد عن سعادته بتفاعل الجمهور مع أغانيه وحركاته من خلال إعادة تنزيل المقاطع المصوّرة عبر خاصية الستوريز على صفحته، ويتفاعل معهم بتعليقات طريفة تعبّر عن تلقائيته وأسلوبه القريب المحبّب الى الجمهور المصري ومحبيه في الوطن العربي. (لها)