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فنون ومشاهير
إلهام شاهين تكشف عن أسعد لحظات حياتها
Lebanon 24
04-02-2025
|
16:20
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كشفت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" كيف تمضي أسعد لحظات حياتها، بعد يوم عمل شاق، حيث نشرت مجموعة صور ظهرت فيها وهي تستمتع بقضاء أجمل الأوقات مع طفلين من عائلتها، هما مراد ومريم.
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وعلّقت إلهام على الصور قائلةً: "لحظات الصدق والفرح الحقيقية... أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل والتعب".
وأضافت: "أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة... مراد ومريم آخر العنقود في عائلة شاهين... ما شاء الله ربنا يحميهم". (لها)
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