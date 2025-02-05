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فنون ومشاهير

بلقطات رومانسية.. دانييلا رحمة تروّج لمسلسلها الرمضاني برفقة زميلها النجم السوري (صور)

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:13
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت دانييلا في الفيديو خلال خضوعها لجلسة تصوير برفقة زميلها الممثل السوري معتصم النهار بلقطات رومانسية وذلك ترويجا لعملهما الرمضاني المقبل "نفس".
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ومسلسل "نفس" من انتاج شركة "الصباح" سيُعرض في موسم رمضان 2025، ويجمع كل من عابد فهد ومعتصم النهار ودانييلا رحمة .

وكشفت دانييلا عن إسم شخصيتها في المسلسل وهي "روح شهاب"، ورفعت مستوى حماس الجمهور للمسلسل، بعد نشر اللقطة الأولى لها في المسلسل، والتي كشفت عن ملامح شخصيتها في مسلسل "نفس"، وقالت في تعليقها على الصورة: "انا روح شهاب.. لو ما العتمة ما كنت شفت حقيقتي.. نفس.. رمضان 2025".

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