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فنون ومشاهير

تعرّضت لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.. فنانة شهيرة تتجاهل ما أصاب والدتها! (صورة)

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:27
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قامت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتجاهل الخبر الذي نشره شقيقها محمد عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، عن تعرض والدتهما لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.

ونشر محمد صورة لوالدته، مع التعليق: "ربّنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي... ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر".
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ولم تُشِر شيرين الى مرض والدتها على أيٍ من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار الجدل بين جمهورها حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي جانب آخر، أعلن ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية الرقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثانٍ الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتّهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة الى شركة "روتانا".

وأكد ياسر قنطوش في بيان صحافي أن جهات التحقيق قررت بناءً على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة في الأوراق، وثانياً إلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً.(لها)

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