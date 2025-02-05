كان يعاملها بشكلٍ سيء... ممثلة انفصلت عن زوجها ووجّهت رسالة إلى رئيس جمهوريتها

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استغاثت الممثلة المصرية راندا البحيري، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإكمال نجلها تعليمه بالخارج.وجاءت الاستغاثة، على خلفية منع طليقها، نجله من السفر، داعيةً جمهورها إلى تداول المنشور الذي كتبته عبر صفحتها على "فيسبوك" على نطاق واسع، لإيصال استغاثتها.وتأتي هذه الاستغاثة، بعد أيام قليلة من كشف راندا البحيري، أسرار طلاقها، خلال حوارها مع برنامج "صبايا الخير"، حيث لفتت إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد زواج دام 13عاماً.