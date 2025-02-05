Advertisement

فنون ومشاهير

حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1316189-638743683516885455.png
Doc-P-1316189-638743683516885455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد صراع طويل مع المرض، توفي الفنان المصري صالح العويل عن عمر يناهز 78 عاماً، في مستشفى حكومي في القاهرة.

وأكد نجله هشام العويل أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين حضور باقي أفراد العائلة.
Advertisement

كما قال إن الحالة الصحية لوالده قد تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بمستشفى كوبري القبة في القاهرة، كما أنه كان يخضع للغسيل الكلوي قبل وفاته بأيام.

وأضاف أن الراحل كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وانسداد في شرايين القلب وترشح مياه على الرئة، هذا بجانب تأثره بالجلطة التي أصيب بها من قبل وكانت بالمخ، وهذا ما جعل حالته تزداد سوءا. (العربية)
 
 
ياسر جلال مع صالح العويل
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:25 | 2025-02-05
05:56 | 2025-02-05
04:52 | 2025-02-05
04:20 | 2025-02-05
04:00 | 2025-02-05
03:28 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24