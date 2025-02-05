حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)

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بعد صراع طويل مع المرض، توفي الفنان المصري صالح العويل عن عمر يناهز 78 عاماً، في مستشفى حكومي في القاهرة.وأكد نجله هشام العويل أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين حضور باقي أفراد العائلة.كما قال إن الحالة الصحية لوالده قد تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بمستشفى كوبري القبة في القاهرة، كما أنه كان يخضع للغسيل الكلوي قبل وفاته بأيام.وأضاف أن الراحل كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وانسداد في شرايين القلب وترشح مياه على الرئة، هذا بجانب تأثره بالجلطة التي أصيب بها من قبل وكانت بالمخ، وهذا ما جعل حالته تزداد سوءا. (العربية)