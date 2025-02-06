اختفى والدها في سجون الأسد.. مذيعة سورية تنهار بالبكاء وتوّجه رسالة

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لم تتمكن المذيعة السورية آسيا هشام من تمالك دموعها على الهواء أثناء الحديث عن والدها الذي اختفى في سجون الأسد، موجهة رسالة إلى زميلتها الإعلامية السورية رائدة وقاف بعدما ناشدت السلطات الحالية بالعثور على شقيقها الذي اختفى لأيام.فقد انهارت آسيا بالبكاء وقالت: " إلى رائدة وقاف، تم توقيف أخيك وخرجت في فيديو تساءلين عن مصيره ونحن ساهمنا في ايصال صرختك كي تجدي شقيقك بخير وسلام ".ثم أضافت: " ها قد عاد إليك اليوم، ونحن نهنئك اليوم بعودته إليكم سالماً.. متمنين ان يعود اي مفود وينتهي مسلسل الفقد و الخطف في سوريا ".وتابعت: " لكن ست رائدة اسمحي لي أن اخبرك حكاية الشعب السوري التي ما قبل أكثر من 13 عاما، لا بل بدأت قبل بكثير.. اسمحي لي أن أسالك ، هل يهمك أن والدي ومئات آلاف الآباء والأبناء والأمهات لم يعرف مصيرهم .. أحياء أم أموات؟ وكيف ماتوا؟". (الجديد)