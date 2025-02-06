12
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
اختفى والدها في سجون الأسد.. مذيعة سورية تنهار بالبكاء وتوّجه رسالة
Lebanon 24
06-02-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تتمكن المذيعة السورية آسيا هشام من تمالك دموعها على الهواء أثناء الحديث عن والدها الذي اختفى في سجون الأسد، موجهة رسالة إلى زميلتها الإعلامية السورية رائدة وقاف بعدما ناشدت السلطات الحالية بالعثور على شقيقها الذي اختفى لأيام.
Advertisement
فقد انهارت آسيا بالبكاء وقالت: " إلى رائدة وقاف، تم توقيف أخيك وخرجت في فيديو تساءلين عن مصيره ونحن ساهمنا في ايصال صرختك كي تجدي شقيقك بخير وسلام ".
ثم أضافت: " ها قد عاد إليك اليوم، ونحن نهنئك اليوم بعودته إليكم سالماً.. متمنين ان يعود اي مفود وينتهي مسلسل الفقد و الخطف في سوريا ".
وتابعت: " لكن ست رائدة اسمحي لي أن اخبرك حكاية الشعب السوري التي ما قبل أكثر من 13 عاما، لا بل بدأت قبل بكثير.. اسمحي لي أن أسالك ، هل يهمك أن والدي ومئات آلاف الآباء والأبناء والأمهات لم يعرف مصيرهم .. أحياء أم أموات؟ وكيف ماتوا؟". (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
04:52 | 2025-02-05
05/02/2025 04:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
09:02 | 2025-02-05
05/02/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
15:11 | 2025-02-05
05/02/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:07 | 2025-02-05
05/02/2025 03:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
10:28 | 2025-02-05
05/02/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:08 | 2025-02-06
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
23:47 | 2025-02-05
"ولعت" بين أصالة وطليقها طارق العريان.. والأخير يتوعد ويفضح سراً!
23:00 | 2025-02-05
بعد اتهامها له بمضايقتها ووصفها بعبارات خادشة.. تطور جديد في قضية نيشان وياسمين عز
15:10 | 2025-02-05
بفيديو غامض.. رامي عياش يُثير الجدل: ولا شي!
13:30 | 2025-02-05
أثناء ممارستها الرياضة... فاشينيستا شهيرة تتعرض لإصابة خطيرة: عندي فقرة مكسورة في ظهري (فيديو)
10:25 | 2025-02-05
فنانة تُحدث ضجة... شاهدوا كيف احتفلت بعيد ميلادها (فيديو)
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 09:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 09:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 09:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24