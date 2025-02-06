سُجنت في عهد الأسد.. ممثلة سورية تُعلّق على صورة زوجة أحمد الشرع شاهدوا ماذا قالت

نشرت الممثلة السورية علياء سعيد صورة عبر حسابها على "إكس" ظهرت فيها زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع برفقة زوجة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وعلّقت سعيد على الصورة بالقول: "بتشبه كل بنات سوريا عنجد. لطيفة هاللطيفة".

بتشبه كل بنات سوريا عنجد

لطيفة هاللطيفة ♥️ pic.twitter.com/M2LD8Uuhc5 — Aliaa Saeid علياء سعيد (@aliaa_saeid) February 4, 2025 Advertisement

وأطلت علياء سعيد في مقابلة تلفزيونية في كانون الأول الماضي كشفت في خلالها عن دخولها السجن لمدة 57 يومًا.



وأخبرت كيف أنّ السجناء في سجون بشار الأسد يتعرضون لـ3 أنواع من التعذيب "نفسيّ وجسدي وجنسي".



وروت علياء معاناة النساء داخل السجون.



من الأعمال التي شاركت فيها سعيد مسلسل وهم، على صفيح ساخن ومسلسل عن الهوى والجوى.



