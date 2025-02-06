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فنون ومشاهير

سُجنت في عهد الأسد.. ممثلة سورية تُعلّق على صورة زوجة أحمد الشرع شاهدوا ماذا قالت

Lebanon 24
06-02-2025 | 02:32
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نشرت الممثلة السورية علياء سعيد صورة عبر حسابها على "إكس" ظهرت فيها زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع برفقة زوجة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وعلّقت سعيد على الصورة بالقول: "بتشبه كل بنات سوريا عنجد. لطيفة هاللطيفة".
 
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وأطلت علياء سعيد في مقابلة تلفزيونية في كانون الأول الماضي كشفت في خلالها عن دخولها السجن لمدة 57 يومًا.

وأخبرت كيف أنّ السجناء في سجون بشار الأسد يتعرضون لـ3 أنواع من التعذيب "نفسيّ وجسدي وجنسي".

وروت علياء معاناة النساء داخل السجون.

من الأعمال التي شاركت فيها سعيد مسلسل وهم، على صفيح ساخن ومسلسل عن الهوى والجوى.

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