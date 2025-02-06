بعد غياب ممثلة سورية قديرة على كرسي متحرك.. والجمهور قلق (صور)

انتشرت صور للفنانة السورية القديرة سامية الجزائري وهي على كرسي متحرك، يدفعه مواطنها الممثل طلال مارديني.



وأثارت الصور قلق محبي الجزائري الشهيرة بلقب "سيدة الكوميديا السورية"، وسط تساؤلات وتكهنات حول حالتها الصحية، لا سيما أنها بعيدة من الإعلام والتصريحات الصحافية.

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وأشارت تعليقات على الـ"سوشيال ميديا" إلى احتمال أن تكون الصورة من كواليس مسلسل "ما اختلفنا" في جزئه الثاني، في النسخة الجديدة من العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً في الموسم الثاني.



وصوّرت سامية الجزائري بالفعل مجموعة من اللوحات داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب نجوم الجزء الأول، على غرار باسم ياخور وندين تحسين بيك وديمة الجندي ونظلي الرواس ورنا شميس وحلا رجب وجمال العلي وأندريه سكاف ومحمد خير الجرّاح وجرجس جبارة وشادي الصفدي وطلال مارديني ووائل زيدان...(لها)



