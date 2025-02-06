فنان أثار جدلاً كبيراً... هذا ما فعله بإحدى معجباته على المسرح! (صورة)

عاد اسم المغني الهندي أوديت ناريان إلى الواجهة بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى حفلاته، بعد اقتراب معجبة به منه لالتقاط صورة، فقبلها على شفتيها.



وأظهر الفيديو ناريان وهو يؤدي إحدى أغنية من فيلم Mohra، عندما اقتربت معجبات من المسرح لالتقاط صور سيلفي معه.

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وفي البداية، اكتفى المغني بالمشاركة في الصور وقبل بعض المعجبات على الخد، إلا أن الموقف أخذ منعطفاً آخر عندما بادرت معجبة بتقبيله على خده، فرد عليها بقبلة على شفتيها، ما أثار استياء الحضور.

ولم يُحدد بالضبط مكان أو توقيت الحفل، لكن ناريان أشار في مقابلة صحافية إلى أنها منذ "بضعة أشهر في الولايات المتحدة أو كندا". (الامارات 24)