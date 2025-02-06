بعد تعرضها لإصابة خطيرة.. فنانة شهيرة تنهار باكية

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تعرضت الفنانة الكويتية روان بن حسين لإصابة قوية وكسور في الظهر أثناء ممارستها الرياضة في أحد النوادي الرياضية، وظهرت في عدد من الفيديوهات وهي تبكي من شدة الألم أثناء انتظارها وصول سيارة الإسعاف.ونشرت روان لاحقاً صورة من المستشفى كشفت من خلالها تفاصيل ما حصل معها وكتبت: "قاعدة أجرب ركلة جديدة، اختل توازني وطحت على ظهري وما قدرت أوقف ولا اقعد، اضطرينا نكلم الإسعاف لأنه الألم مو طبيعي".