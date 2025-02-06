Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضها لإصابة خطيرة.. فنانة شهيرة تنهار باكية

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1316796-638744723188508120.jpeg
Doc-P-1316796-638744723188508120.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت الفنانة الكويتية روان بن حسين لإصابة قوية وكسور في الظهر أثناء ممارستها الرياضة في أحد النوادي الرياضية، وظهرت في عدد من الفيديوهات وهي تبكي من شدة الألم أثناء انتظارها وصول سيارة الإسعاف.
Advertisement

ونشرت روان لاحقاً صورة من المستشفى كشفت من خلالها تفاصيل ما حصل معها وكتبت: "قاعدة أجرب ركلة جديدة، اختل توازني وطحت على ظهري وما قدرت أوقف ولا اقعد، اضطرينا نكلم الإسعاف لأنه الألم مو طبيعي".
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:52 | 2025-02-06
09:50 | 2025-02-06
08:54 | 2025-02-06
08:42 | 2025-02-06
06:24 | 2025-02-06
04:49 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24