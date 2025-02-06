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فنون ومشاهير
بعد تعرضها لإصابة خطيرة.. فنانة شهيرة تنهار باكية
Lebanon 24
06-02-2025
|
16:00
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تعرضت الفنانة الكويتية روان بن حسين لإصابة قوية وكسور في الظهر أثناء ممارستها الرياضة في أحد النوادي الرياضية، وظهرت في عدد من الفيديوهات وهي تبكي من شدة الألم أثناء انتظارها وصول سيارة الإسعاف.
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ونشرت روان لاحقاً صورة من المستشفى كشفت من خلالها تفاصيل ما حصل معها وكتبت: "قاعدة أجرب ركلة جديدة، اختل توازني وطحت على ظهري وما قدرت أوقف ولا اقعد، اضطرينا نكلم الإسعاف لأنه الألم مو طبيعي".
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