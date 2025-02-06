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قامت بتسليم نحو 200 طالب لفرع أمن الأسد.. توقيف أستاذة بجامعة دمشق وهكذا علّقت ممثلة سورية شهيرة (صورة)

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:38
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قامت وزارة التعليم العالي في سوريا بتوقيف الدكتورة الجامعية في كلية الإعلام بجامعة دمشق نهلة عيسى عن العمل، بعد احتجاج طلابي، يوم الثلاثاء الماضي نادى بإقالتها على خلفية تاريخها المرتبط بالنظام السابق ألا وهي تسليم نحو 200 طالب لفرع أمن الأسد.
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وأكد مصدر في وزارة التعليم العالي السورية، إيقاف الدكتورة في كلية الإعلام نهلة عيسى عن العمل في الجامعة، وإحالتها للتحقيق.
 
 
 
 
وطالبت وقفة نظمها طلاب من مختلف أقسام وسنوات الكلية، الثلاثاء، بـ"تحسين جودة التعليم في الكلية، وإبعاد أي شخصيات تعيق تطورها".

ورفع طلاب الكلية شعارات تطالب بإقالة الدكتورة نهلة عيسى، التي يتهمها طلاب بتسليم عشرات الطلاب لأفرع أمن النظام السابق.

من جهتها اكتفت الممثلة السورية سوسن أرشيد زوجة السوري مكسيم خليل، والتي عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام بشار الأسد ودعمها للثورة السورية  بنشر الخبر على ستوري حسابها الشخصي في تطبيق انستغرام من دون اي تعليق.


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