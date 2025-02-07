"شي بيلعي النفس".. الممثل السوري الشهير يواصل مهاجمة أحمد الشرع وما قام به يُثير الجدل (صورة)

يواصل الممثل السوري اويس مخللاتي مهاجمة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.



فقد نشر أويس عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على انستغرام منشورا مُثيرا للجدل، حيث كتب : "في مجال اطلب من مارك (زوكربيرغ) يعمل فيسبوك خاص لأبو محمد الجولاني وجماعتو خاص فين.. بشرفي شي بيلعي النفس".

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واللافت ان ما كتبه نشره بالعربية والاسبانية والإنكليزية وباللغة العبرية أيضا ما أثار جدلا كبيرا.



وكان أويس نشر قبل فترة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام صورة لخبر عاجل عن وكالة رويترز حيث طالب فيه الشرع من موسكو تسليم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه.



فعلّق أويس على الخبر قائلا: "ممكن حدا يذكرو انو ابن داعش والنصرة والقاعدة وقاطع روؤس وقاتل باسم الرب؟؟.



يُذكر ان اويس وهو أحد أبطال مسلسل "الهيبة" وعرف بشخصية "صخر" يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.



