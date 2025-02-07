بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)

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كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة" عبر "الجديد"، وعلقت على الكثير من الامور الشائكة وبكت عند سماع صوت ابنتها.وعلقت المخرجة المصرية على الضجة التي حصلت بسبب فستان النجمة نادية الجندي في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، وقالت: "من المحتمل أن نادية لم تتصور أن يبدو الفستان بهذا الشكل على الواقع، إضافة إلى الكاميرات وطريقة التصوير قد تظلم الفرد. وأكيد هي ما شافتش دا بالمراية، لأنه لو شافته مكانتش لبسته، مُشددة على أن العمر "ليس وصمة عار".وخلال اللقاء بكت ايناس بعد سماعها تسجيلاً صوتياً من ابنتها الصغرى، حبيبة، التي سألتها عن مصدر قوتها في هذه الحياة، رغم أنها ترى مدى ضعفها وحنانها ناحية المقربين منها، فتأثرت إيناس ولفتت إلى أن "حبيبة كانت أكثر من شعر بمدى تعرضي للاضطهاد من المجتمع بسبب أعمالي التي صنفت في ذلك الوقت بالجريئة، وكنت أخاف عليها من أن تتعرض للأذى بسبب كمية التهديدات التي تلقتها خلال فترة من حياتي المهنية، وحينها قررت أن تكمل دراستها في الخارج".