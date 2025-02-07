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فنون ومشاهير
تصغره بـ 30 سنة.. زوجة فنان لبناني شهير تتهمه بالخيانة وهذا ما قالته
Lebanon 24
07-02-2025
|
09:01
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أحدثت ليندا زرقط، زوجة الفنان مايز البياع، حال من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مجموعة منشورات شاركتها عبر حسابها الخاص.
وقد فضحت ليندا خيانة زوجها لها للمرة الثانية، مؤكدة على غضبها الشديد منه، كما قالت انها كشفت خيانته لها منذ فترة، الا انه اصر على الانكار.
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كما توعدت بالظهور بفيديو لايف الليلة، حتى تكشف كل خبايا القصة.
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