أصالة تثير الجدل في تغريدة عن الأمانة.. فمن المقصود؟

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تغريدة من أصالة على إكس عن الأمانة و الخيانة شاركتها اليوم مع متابعيها، حيث كتبت قائلة: "الأمانه لاتتجزأ والأمين لايغدر ولايخون ولايكذب ولايستغلّ ولايظلم والعكس صحيح".متابعو أصالة إنهالوا بالتعليقات على البوست، مشيرين إلى أن هذا التعليق ربما قصدت من خلاله زوجها السابق طارق العريان، والذي يأتي بعد أكثر من 5 أيام على بيان طارق الذي أصدره على خلفية أزمة أغنية "60 دقيقة حياة" التي جمعته وقتها بـ أصالة.كما أكد كثيرون على دعمهم الكامل لأصالة، فكتب متابع :"ولايهمك صوتك موجود وتنزلينا اجمل الالبومات واذا على الاغاني القديمة فاحنا منزلينها على الجوال ومش بحاجة لليوتيوب".كما كتب آخر : "كلامك صحيح تمامًا، فالأمانة قيمة عظيمة لا تقبل التجزئة. الشخص الأمين هو من يتحلى بكل الصفات النبيلة التي تضمن صدقه، وعدله، ووفاءه. الأمانة ليست فقط في الأمور الكبيرة، بل في كل التفاصيل الصغيرة".وأضاف ثالث: "رح تضلي وحدة من أعظم مغنيات العرب وأعظم سوري وصاحبة أقوى الأغاني والهيتات ، اللي غنت مبقاش أنا وآسفة وسامحتك كتير ويا مجنون ويسمحولي الكل قادرة تعمل عشرات الألبومات ❤️❤️".وفي بيان توضيحي، أكد طارق العريان منذ يومين أن يوتيوب أثبت أحقيته في حقوق الإنتاج والنشر والتوزيع لأغنية "60 دقيقة حياة"، وذلك بعد تقديمه مستندات رسمية تدعم موقفه، ما أدى إلى حذفها تلقائيًا من حساب أصالة.وجاء في البيان: "السبب الحقيقي وراء حذف أغنية 60 دقيقة حياة من منصة يوتيوب، هو تقديمي أوراقاً تثبت أحقيتي في حقوق النشر والتوزيع للأغنية، والحذف تم من خلال حساب المطربة أصالة". (ET بالعربي)