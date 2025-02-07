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فنون ومشاهير

لم تفكر بعد في هدية له... هكذا سيكون أول "فالنتاين" لـ دانييلا رحمة وناصيف زيتون كزوجين

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:14
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يبدو أن دانييلا رحمة تعيش فترة مليئة بالعمل والنجاحات، بالإضافة إلى حياتها الزوجية مع ناصيف زيتون، فهي مشغولة حاليًا بتصوير مسلسل "نَفَس" لـ رمضان 2025، إلى جانب التزاماتها في الحملات الإعلانية.

حيث تم اختيارها الوجه الإعلاني وسفيرة للجمال والصحة: لـ Beauty and Wellbeing Forum، وهو منتدى يُعنى بالجمال والصحة النفسية والجسدية، وهو موضوع قريب منها شخصيًا.
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ورغم أنه أول "فالنتاين" لها بعد الزواج، إلا أن جدول العمل قد يفرّقها عن ناصيف، حيث سيكون في حفلة وهي قد تكون في السعودية، ولم يظهرا معًا رسميًا منذ زواجهما، باستثناء بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودانييلا لم تفكر بعد في هدية لـ عيد الحب، لكنها لا تقلق بشأن ذلك، مشيرة إلى أن ناصيف يحبها "كما هي"، وعند سؤالها عن الأطفال أجابت بشكل دبلوماسي.

وحديثها يظهر التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، مع لمسة من الخصوصية حول علاقتها بـ ناصيف. (ET بالعربي)
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