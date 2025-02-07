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فنون ومشاهير

الشامي يغنّي تتر مسلسل "تحت سابع أرض"... عمل غير مألوف

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
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فاجأ الفنان السوري الشهير باسم "الشامي" بالإعلان عن مشاركته في غناء شارة مسلسل "تحت سابع أرض"، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم السوريين، ويُعدّ من أكثر الأعمال المنتظرة ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.
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وكشف الشامي عبر حسابه الخاص في منصة "إكس" عن خوضه هذه التجربة الجديدة، معلناً الانتهاء من تسجيل تتر المسلسل الرمضاني، حيث قال: "قريباً مشاركتي بشارة مسلسل "تحت سابع أرض"، من بطولة النجم تيم حسن والنجمة كاريس بشار وسيدة الشاشة السورية منى واصف وأهم النجوم من بلادي".
وكشف الشامي بعض تفاصيل الأغنية التي ستحمل طابعاً مختلفاً وغير مألوف، قائلاً: "العمل من كلماتي وألحاني وتوزيع إليان دبس. وهو عمل غير مألوف ومختلف جداً. إن شاء الله رح ينال إعجابكم".


يُذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" يناقش قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد أحياء دمشق الشعبية، ويسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها السوريون في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم السوريين، بينهم: منى واصف، تيم حسن، كاريس بشار، أنس طيارة، محمد حداقي، مجد فضة، وهو من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة. (لها)
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