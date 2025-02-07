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فنون ومشاهير

قرار مُفاجئ ضد أسماء الأسد.. وهذه علاقة الممثل السوري مكسيم خليل به

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:30
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أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الادارة السورية الجديدة تشكيل مجلس أمناء جديد لـ "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت تديرها اسماء الاسد زوجة الرئيس السابق بشار الاسد وتغيير اسمها إلى "منظمة التنمية السورية"، مع اعتماد نظام داخلي واستئناف عملها.
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وقالت الوزارة في بيان، إن قراراتها جاءت استناداً إلى المخرجات النهائية التي تم تسليمها من قبل اللجنة المكلفة ببناء التصور التنظيمي وتسيير عمل الأمانة السورية للتنمية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وأوضحت أن مجلس الأمناء الجديد لـ "منظمة التنمية السورية" يتألف من: محمد رضا جلخي، وعبير محمد، وعبيد الحميد الخالد، وزكي مزيد، والممثل مكسيم خليل.

وأوصت الوزارة باعتماد النظام الأساسي المنبثق عن اللجنة المكلفة، مشيرة إلى أن هذا النظام "يعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور القرار الذي يأتي في إطار السعي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحياتها".

وتابعت أنه "وفقاً لتلك التوصيات، تستأنف المؤسسة عملها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز فعالية العمل"، وفق ما ورد في البيان.(الجديد)


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