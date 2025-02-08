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فنون ومشاهير
فنان سوريّ يتحدّث عن سبب كرهه لنظام الأسد: هذا ما فعلوه بوالدي (فيديو)
Lebanon 24
08-02-2025
|
06:26
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تحدّث الفنان السوريّ مازن الناطور، عن "كرهه" لنظام الأسد في سوريا، وقال إنّ "أيّ إنسان كان يجب أنّ يثور على النظام".
وأشار إلى أنّه كان ثائراً وضدّ نظام الأسد ويستطيع التعبير عن موقفه، وأضاف أنّ "النظام كان بمثابة عصابة تتحكم بمقدرات سوريا".
وروى الناطور كيف قام عناصر من النظام السوريّ بالمجيء إلى منزلهم عندما كان صغيراً، وأمسكوا بوالده بطريقة عنيفة ورموه بالسيارة.
وتابع أنّ والده اعتُقِلَ بطريقة مُهينة لأنّه لم يقم بالتصفيق للنظام، ولم يقبل بأنّ يكون عضواً في "آلة التخريب الأسدية". (رصد لبنان 24)
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