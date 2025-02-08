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فنون ومشاهير
ميريام فارس تنشر صورة لزوجها داني
Lebanon 24
08-02-2025
|
10:00
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نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لزوجها داني وابنها وهما يلعبان.
وكالعادة، لم تكشف فارس عن وجه زوجها، علماً بأنّها ليست المرّة الأولى التي تُخفي فيها ملامحه. (رصد لبنان 24)
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