لقطة عائلية مميزة.. ولي العهد يشارك صورة للأميرة إيمان مع جدها

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شارك الأمير الحسين بن عبدالله عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة جمعت والده الملك الأردني عبدالله الثاني، مع حفيدته الأميرة إيمان بنت الحسين.وقال ولي العهد معلقاً على الصورة التي شهدت تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيرة: "إيمان مع الجد الغالي".