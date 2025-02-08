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فنون ومشاهير

مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:00
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طالبت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بضرورة استحداث وزارة للسعادة، بهدف تحسين جودة الحياة في لبنان وتعزيز مؤشرات الرضا العام بين المواطنين.
 
وتمنت دياب أن يتم اختيارها لتولي هذا المنصب، معتبرة أن استحداث وزارة للسعادة سيعزز انتماء المواطن اللبناني لبلده ويعكس اهتمام الدولة بمعاناته والسعي لمداواة آلامه.
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وأشادت دياب بطاقة المواطن اللبناني الإيجابية، التي وصفتها بأنها محط أنظار العالم، مشيرة إلى أن لبنان وشعبه يصدران السعادة دائمًا، وأن العالم العربي يحسد اللبنانيين على قدرتهم على تجاوز المآسي والعودة إلى الحياة مجددًا.

وأكدت الفنانة أنها تجد نفسها جديرة بتولي منصب وزيرة السعادة، وأعربت عن أملها في أن يتم ترشيحها لتبؤ هذا المنصب الذي من شأنه أن يعزز الأمل والإيجابية في لبنان. (فوشيا)






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