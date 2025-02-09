إصابة فنان خلال تصوير عمل درامي لرمضان 2025.. وصورة توثق وضعه

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تعرض الفنان المصري تامر فرج لإصابة مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في أحد الأعمال الدرامية المقررة للعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد سقوط وحدة إضاءة على رأسه، ما أدى إلى إصابته بكدمات في الوجه.وأوضحت زوجته رانيا هاشم عبر منشور على حسابها في "إنستغرام" أن الحادث وقع خلال الساعات الأولى من صباح السبت، مشيرة إلى أنه خضع لفحوصات طبية وأشعة مقطعية للاطمئنان على حالته، مؤكدة أن الإصابة "مرت بسلام" رغم خطورتها.وعلّقت قائلة: "الحمد لله، قدر ولطف.. شكراً لكل من سأل واطمأن على تامر، إصابة عمل جت سليمة.. متاعب المهنة.. رمضان 2025".