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فنون ومشاهير

إصابة فنان خلال تصوير عمل درامي لرمضان 2025.. وصورة توثق وضعه

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:43
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تعرض الفنان المصري تامر فرج لإصابة مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في أحد الأعمال الدرامية المقررة للعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد سقوط وحدة إضاءة على رأسه، ما أدى إلى إصابته بكدمات في الوجه.

وأوضحت زوجته رانيا هاشم عبر منشور على حسابها في "إنستغرام" أن الحادث وقع خلال الساعات الأولى من صباح السبت، مشيرة إلى أنه خضع لفحوصات طبية وأشعة مقطعية للاطمئنان على حالته، مؤكدة أن الإصابة "مرت بسلام" رغم خطورتها.
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وعلّقت قائلة: "الحمد لله، قدر ولطف.. شكراً لكل من سأل واطمأن على تامر، إصابة عمل جت سليمة.. متاعب المهنة.. رمضان 2025".
 
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ويشارك تامر فرج في بطولة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" إلى جانب محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، ووليد فواز، كما يشارك في مسلسل "وش السعد"، الذي لم يتحدد بعد موعد عرضه الرسمي. (ارم نيوز)
 
 
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