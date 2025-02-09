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فنون ومشاهير
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
09-02-2025
|
08:46
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شارك الممثل السوري مكسيم خليل، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو لاحد الأشخاص المتواجد في شمال لبنان حيث مخيمات النازحين السوريين، اذ لفت الى انهم بحاجة للمساعدة.
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وفي التفاصيل، لفت الشاب في الفيديو الى ان هؤلاء النازحين يعانون من البرد القارس وغيرها من الظروف السيئة، وهم غير قادرين على العودة الى بلدهم ومنازلهم، مناشدا للمساعدة.
من هنا، ضم مكسيم خليل صوته الى صوت هذا الشاب، وعلق على الفيديو بالقول: "الى كل المنظمات الإنسانية، تذكروا المخيمات.. أهلنا بعدهم عايشين اصعب الظروف المعيشية".
وكان خليل قد وجّه في الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات للإدارة السورية الجديدة، بالرغم من دعمه الكبير مع الثورة السورية.
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