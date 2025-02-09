11
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نشرت رسالة مؤثرة قبل موتها.. وفاة الممثلة شهيرة عن 33 عاما
Lebanon 24
09-02-2025
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت نقابة الفنانين في سوريا الأحد الممثلة أنجي مراد التي توفيت عن عمر 33 عاما بعد معاناة مع المرض.
وكانت الممثلة السورية الشابة نُقلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر إصابتها بفيروس أثناء حملها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
Advertisement
وقبل وفاتها بأيام، نشرت إنجي عبر حسابها على فيسبوك رسالة مؤثرة قالت فيها "أنا أحتضر.. سامحوني".
كما شاركت والدتها، آني أورفلي، منشورا على فيسبوك، دعت فيه الجميع إلى "الترحم على ابنتها والتصدق عن روحها"، معبرة عن "حزنها العميق لفقدانها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
Lebanon 24
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
03:15 | 2025-02-09
09/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
02:15 | 2025-02-09
09/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:08 | 2025-02-09
نادين الراسي تستذكر مسلسل "غنوجة بيا" على طريقتها (فيديو)
10:31 | 2025-02-09
بفستان بنقشة التايغر وبفتحة من وسط الصدر.. هكذا احتفلت نادين نجيم بعيد ميلادها (فيديو)
08:46 | 2025-02-09
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
08:28 | 2025-02-09
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
06:26 | 2025-02-09
امرأة جميلة.. أول ظهور لطليقة زوج أصالة والجمهور: مرسومة رسم عكس أصالة (فيديو)
04:43 | 2025-02-09
إصابة فنان خلال تصوير عمل درامي لرمضان 2025.. وصورة توثق وضعه
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 04:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 04:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 04:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24