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فنون ومشاهير

نشرت رسالة مؤثرة قبل موتها.. وفاة الممثلة شهيرة عن 33 عاما

Lebanon 24
09-02-2025 | 13:39
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نعت نقابة الفنانين في سوريا الأحد الممثلة أنجي مراد التي توفيت عن عمر 33 عاما بعد معاناة مع المرض.

وكانت الممثلة السورية الشابة نُقلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر إصابتها بفيروس أثناء حملها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
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وقبل وفاتها بأيام، نشرت إنجي عبر حسابها على فيسبوك رسالة مؤثرة قالت فيها "أنا أحتضر.. سامحوني".

كما شاركت والدتها، آني أورفلي، منشورا على فيسبوك، دعت فيه الجميع إلى "الترحم على ابنتها والتصدق عن روحها"، معبرة عن "حزنها العميق لفقدانها".
 
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