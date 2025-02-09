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فنون ومشاهير
أزمة في كواليس مسلسل "إيزيل".. اليكم ما جرى
Lebanon 24
09-02-2025
|
23:00
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تواجه شركة "القمر" التركية، أزمة كبيرة في كواليس تصوير النسخة المعربة من مسلسل "إيزيل"، بعد قيام عدد من العاملين في موقع التصوير بمطالبات بزيادة أجورهم.
في التفاصيل، كشفت الصحافية التركية بيرسين، عن اندلاع أزمة في موقع التصوير بعد مطالبات العاملين بزيادة أجورهم، وسط رفض الشركة مطالبهم.
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وبفعل تصاعد الأزمة، أدى ذلك إلى توقف التصوير منذ 6 شباط، ما استدعى تدخل نقابة السينما والتلفزيون في تركيا.
وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: تم تجاهل مطالب العاملين في موقع تصوير النسخة العربية من مسلسل "إيزيل" لأسابيع، قبل أن يتم رفضها رسميًا من قبل الإنتاج.
وأضاف البيان: عندما رفضوا العمل دون تعديل رواتبهم، تم تهديدهم بإنهاء عقودهم، وقد وُضع العاملون تحت ضغوط من أجل الاستقالة، وهو موقف يضر بسمعة القطاع الفني بأكمله.
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