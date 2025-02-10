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فنون ومشاهير

تزوير وقطعة أرض.. جديد واقعة طلاق زوجة محمود عبد العزيز

Lebanon 24
10-02-2025 | 00:43
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كشفت الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز تفاصيل جديدة حول ما تردد عن طلاقها منه قبل وفاته دون علمها.
وأصدرت أرملة الفنان الراحل بيانا مساء الأحد قالت فيه إن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.
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كما أوضحت أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات، من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق مشيرة إلى أن الأمر محل تحقيق قضائي حاليا.

الزوجة الوحيدة
وأشارت بوسي شلبي إلى أنها ظلت الزوجة الوحيدة للفنان محمود عبد العزيز قبل وفاته منوهة أن الشائعة التي ترددت أمس أساءت لها ولزوجها الراحل.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت خبرا عن اكتشاف الإعلامية بوسي شلبي طلاقها من الفنان الراحل قبل 27 عاما دون علمها، وقالت إن الإعلامية توجهت لإحدى الجهات الحكومية لتجديد هويتها الشخصية فاكتشف موظفو الجهة الحكومية أنها مطلقة من محمود عبد العزيز.

وقالت إن أرملة الفنان كانت تهدف من تجديد بطاقة هويتها الشخصية لتغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى أرملة، في حين أن زيجتهما استمرت 18 سنة دون طلاق حتى وفاة الفنان.

الإعلامية تروي التفاصيل
من جانبها قالت الإعلامية إن الواقعة مختلقة جملة وتفصيلا فهي أرملة الفنان الراحل ولم يقم بطلاقها كما تردد بل ظلت زوجته حتى وفاته قبل 9 سنوات.

وكشفت أنها جددت بطاقة هويتها في العام 2014 وقبل وفاة الفنان بعامين ودون بها زوجة الفنان الراحل وانتهت في العام 2021 بعد وفاته بـ5 أعوام، ثم جددتها مرة أخرى في العام 2021 ومدون بها أرملة الفنان.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز توفي عن عمر يناهز 70 عاماً في العام 2016، بعد معاناة مع مرض السرطان.
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