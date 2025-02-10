بعد الجدل حول تصريحاتها الاخيرة.. شمس: "كلامي واضح"

"جابت العيد" بتلك العبارة وصف عدد من متابعي الفنانة "شمس الكويتية" تصريحاتها الأخيرة حول المرأة المستقلة.



فيما هاجمها آخرون لاسيما بعد أن خرجت في مقابلة تلفزيونية لتتحدث عن حال المرأة اليوم، منتقدة الحركات النسوية المبالغ بها.

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كما اعتبرت أن الفتاة في أيامنا الحالية باتت تخجل أن تطبخ لعائلتها أو تهتم بزوجها. ورأت أن "المرأة المستقلة تريد العيش بلا رجل يعني تعنس"، ما فهم بشكل خاطئ من قبل بعض متابعيها.



فراحوا يتناقلون جزءا من مقابلتها التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل.



"كلامي واضح"

ما دفعها لاحقا إلى نشر مقطع أوسع من المقابلة يوضح وجهة نظرها في هذا الشأن، ألا وهو ضرورة عدم التطرف في أي اتجاه، ومن ضمنه مسألة المرأة واستقلاليتها.

إذ كتبت في تعليق على حسابها بمنصة إكس مساء أمس، " فيديو اللي تقصقص وكل حد أخذ فقرة وبنى عليها عنوان !!!! رأيي في موضوع التطرف في أي فكر غير مقبول وكلامي واضح.



يشار إلى أنه غالبا ما تثير الفنانة واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، الجدل في تصريحاتها لاسيما ما يتعلق بالزواج والمرأة.