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فنون ومشاهير

ماجدة الرومي تشوّق جمهورها لجديدها.. اليكم موعد طرحه في الاسواق

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:33
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 شوّقت السيدة ماجدة الرومي جمهورها لجديدها الغنائي، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرت شريطاً مصوّراً قصيراً لأغنيتها المرتقب إطلاقها عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" السادسة مساء غد الثلاثاء 11 شباط الجاري.
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ويأتي موعد إطلاق الأغنية العاطفية للفنانة الكبيرة عشيّة "عيد الحب" في 14 شباط، علماً أنّ الشريط الذي نُشر عبر "فايسبوك" و "انستغرام" ينتهي بعبارة "أنا انغرمت" تؤديها الرومي على مشاهد قد تكون من "فيديو كليب" الأغنية المنتظرة.
 

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