بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"

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بعد يوم واحد فقط على وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، أعلن زوجها سامر حقي اليوم الاثنين، عن وفاة ابنهما علي سامر حقي.وكتب حقي عبر منشور على "فيسبوك": " ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة، شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم. كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".وتوفيت أمس الأحد الفنانة إنجي مراد، بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية. (سكاي نيوز)