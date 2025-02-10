تصغره بـ34 عاماً... هكذا عايدت الطبيبة لارا نصر زوجها الإعلاميّ اللبنانيّ (صورة)

عايدت طبيبة الأسنان لارا نصر زوجها الإعلامي زياد نجيم بعيد زواجهما الثالث.

ونشرت نصر الذي تصغر زوجها بـ34 سنة مجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" مع نجيم، وقالت: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".