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فنون ومشاهير

تصغره بـ34 عاماً... هكذا عايدت الطبيبة لارا نصر زوجها الإعلاميّ اللبنانيّ (صورة)

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:09
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عايدت طبيبة الأسنان لارا نصر زوجها الإعلامي زياد نجيم بعيد زواجهما الثالث.
 
 
ونشرت نصر الذي تصغر زوجها بـ34 سنة مجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" مع نجيم، وقالت: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".
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