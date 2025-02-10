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فنون ومشاهير
تصغره بـ34 عاماً... هكذا عايدت الطبيبة لارا نصر زوجها الإعلاميّ اللبنانيّ (صورة)
Lebanon 24
10-02-2025
|
09:09
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عايدت طبيبة الأسنان لارا نصر زوجها الإعلامي زياد نجيم بعيد زواجهما الثالث.
ونشرت نصر الذي تصغر زوجها بـ34 سنة مجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" مع نجيم، وقالت: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".
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زياد نجيم
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