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فنون ومشاهير

بعد وفاتها.. رسالة مؤثرة من والدة الفنانة السورية: "متّي إنتي وعم تولدي"

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:43
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لا تزال وفاة الفنانة إنجي مراد محط اهتمام الجمهور، حيث نعت نقابة الفنانين السوريين، أمس الأحد، الفنانة الشابة التي توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، وما لبثت أن فارقت الحياة.
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وقالت النقابة في إعلان الوفاة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسبق أن كشفنا أن إنجي كانت تعاني من مضاعفات فيروس رئوي أثناء فترة حملها بالشهر السابع، ما أدى الى دخولها المستشفى، حيث بدأت تتدهور حالتها الصحية واضطر الأطباء لإخضاعها للولادة المبكرة ليتسنّى لهم معالجتها بشكل أفضل من فيروس الرئة، ولكنها توفيت أثناء الولادة، أما الطفل فهو حي ولا يزال موجوداً في الحاضنة.

بدورها، شاركت والدة الفنانة الراحلة منشوراً نعت فيه ابنتها قائلةً: "الله يسامحك ويغفرلك، ويكون معك يا انجي يا ملاك، متّي إنتي وعم تولدي... انتي ملاك انتي عالجنّة رحتي لعند الأرحم تركتي هالدنيا ورحتي... الله يرحمك الله يغفر لك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة... سبقتيني يا ماما ما شبعت منك سامحيني لأن كنتي تشتاقيلي، الله يرحمك الله يرحمك مسامحتك دنيا وآخرة". وأضافت: "الله يرحمك، ترحّمولي على إنجي مراد الملاك، الله يرحمك رحت عالجنة، اللي بتولّد وبتتعذب عذابك بالجنة يا أمي بالجنة".

يُذكر أن إنجي مراد شاركت في السنوات الأخيرة بمجموعة من المسلسلات السورية، بينها: "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام". (لها) 
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