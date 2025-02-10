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فنون ومشاهير

"استحي على حالك".. نادين الراسي ترقص وتتمايل على اغنية مسلسل "غنوجة بيا" والجمهور يهاجمها (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:07
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نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، حيث استذكرت من خلاله المسلسل اللبناني الشهير "غنوجة بيا"، الذي شاركت في بطولته.

في الفيديو، ظهرت نادين وهي ترقص وتتمايل على أنغام شارة المسلسل بطريقة عفوية، وأرفقت المنشور بعبارة: "كِنت وببقى جبّارة…".

تفاعل المتابعون مع الفيديو، حيث تنوعت التعليقات؛ فبعضهم انتقد حركاتها، مثل: "استحي على حالك" و"حركات الدلع مش لابقتلك"، في حين عبّر آخرون عن إعجابهم، مثل: "قمر" و"بعدك حلوة وصغيرة".

يُذكر أن مسلسل "غنوجة بيا" عُرض على شاشة الـLBCI عام 2006، وحقق نجاحًا كبيرًا، وجذب جمهورًا واسعًا.

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)

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