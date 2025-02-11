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فنون ومشاهير

فنان شهير معرّض لبتر ساقه... زوجته تكشف تفاصيل مرضه وسبب احتجازه في المستشفى (صور)

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:56
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تحدثت زوجة الفنان المصري إحسان الترك عن تدهور كبير في صحة الأخير خلال الأيام الماضية، مؤكدةً إصابته بانسداد في الشرايين بسبب التدخين، وهو ما استوجب احتجازه في أحد المستشفيات.

وقالت زوجة الترك إنه يعاني من انسداد في الشرايين بسبب إدمانه على تدخين السجائر، فأُصيب بغرغرينا عرّضته لبتر ساقه، وطلبت من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.
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وكانت أسرة الفنان إحسان الترك قد استغاثت بعد احتجازه في أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، حيث إن من المقرر أن يخضع لعملية جراحية اليوم، وطلبوا الإسراع في إنقاذه والتبرع له بالدم حتى لا يتعرّض لعملية البتر.

وكان إحسان الترك قد تصدّر مواقع البحث بعدما ناشد المخرجين والمنتجين والعاملين في القطاع الفني لتوفير فرصة عمل له، حيث وجّه نداءً الى الفنانة وفاء عامر قال فيه: "بوجّه نداء للأستاذة وفاء عامر لو تقدر تتواصل معايا لأني بكلّمها وهي لا ترد على التليفونات".

وأضاف: "أنا وفنانون كثيرون من كبار السنّ تم نسياننا وهناك فنانون أقدم مني وناس لها بصمة كبيرة على الشاشة غابوا من فترة ولا تُعرض عليهم أعمال، وبعد مسلسل "جعفر العمدة" لم أشترك في أي أعمال، ومحمد رمضان استجاب لي فور طلبي منه وهو بمثابة ابني هو وتامر حسني"، مؤكداً أن التمثيل هو مصدر دخله الوحيد بعد عودته من السفر، مشيراً الى أنه أسّس أكثر من مشروع ولكنه تعرّض للخسارة.(لها)




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