Advertisement

فنون ومشاهير

مُجددا بطل مسلسل "الهيبة" النجم السوري يُهاجم أحمد الشرع.. ما قاله أثار الجدل (صورة)

Lebanon 24
11-02-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1318797-638748667673500419.jpg
Doc-P-1318797-638748667673500419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

مُجددا هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

فقد نشر مخللاتي منشورا عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وكتب أويس قائلا: "اتباع من في سوريا اليوم؟؟ محمد بن عبدالله او محمد بن عبد الوهاب"" وأرفقه بهاشتاغ #اقطعوا رأسه واحرقوا كتبه، #أحمد جولاني محمد؟

 
Advertisement
 
 
 

وكان أويس كتب في أحد منشوراته مهاجما الشرع بالقول: "ممكن حدا يذكرو انو ابن داعش والنصرة والقاعدة وقاطع روؤس وقاتل باسم الرب؟؟.

يُذكر ان اويس وهو أحد أبطال مسلسل "الهيبة" وعرف بشخصية "صخر" يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:45 | 2025-02-11
04:30 | 2025-02-11
03:55 | 2025-02-11
03:19 | 2025-02-11
02:56 | 2025-02-11
02:38 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24