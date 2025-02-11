مُجددا بطل مسلسل "الهيبة" النجم السوري يُهاجم أحمد الشرع.. ما قاله أثار الجدل (صورة)

مُجددا هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

فقد نشر مخللاتي منشورا عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وكتب أويس قائلا: "اتباع من في سوريا اليوم؟؟ محمد بن عبدالله او محمد بن عبد الوهاب"" وأرفقه بهاشتاغ #اقطعوا رأسه واحرقوا كتبه، #أحمد جولاني محمد؟

Advertisement

وكان أويس كتب في أحد منشوراته مهاجما الشرع بالقول: "ممكن حدا يذكرو انو ابن داعش والنصرة والقاعدة وقاطع روؤس وقاتل باسم الرب؟؟.

يُذكر ان اويس وهو أحد أبطال مسلسل "الهيبة" وعرف بشخصية "صخر" يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.