بعد الهجوم عليها بسبب تصريحاتها بشأن طلاقها من تامر حسني.. بسمة بوسيل ترد على المنتقدين (صور)



Advertisement

وفي إطار التعليقات التي تشاركها بوسيل، كشفت من خلال ردّها على منشور أن أغنيتها الجديدة، بعنوان "لأ ثواني"، التي أطلقتها قبل فترة عبر قناتها على يوتيوب، تروي قصة حياتها الحقيقية، حيث اكدت أن كلمات الأغنية تروي ما كانت تعيشه خلال فترة زواجها. أحدثت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأخيرة حول طلاقها من الفنان المصري تامر حسني وفترة معاناتها خلال فترة زواجهما ضجة، حيث انقسمت التعليقات كالعادة بين من هاجمها على اعتبار أن النجم المصري لم يقصر معها في اهتمامه بها وبنجاحها، وبين من اعتبر أنه "نرجسي" في التعامل معها وحاول طمس شخصيتها وإبعادها عن الفن.وفي إطار التعليقات التي تشاركها بوسيل، كشفت من خلال ردّها على منشور أن أغنيتها الجديدة، بعنوان "لأ ثواني"، التي أطلقتها قبل فترة عبر قناتها على يوتيوب، تروي قصة حياتها الحقيقية، حيث اكدت أن كلمات الأغنية تروي ما كانت تعيشه خلال فترة زواجها.

وكذلك ردّت على كل منتقدي تصريحاتها الجريئة من خلال منسور هجومي جاء فيه: "عجيب كيف يطلب من المرأة أن تصمت كي لا تهز صورة الرجل، لكن لا يطلب من الرجل أن يتصرف بشكل لائق كي لا يكسر قلب المرأة. حين تتكلم المرأة بعد صمت طويل يقال لما الآن؟ وحين تيمت يقال لماذا لم تتكلم؟... المشكلة في قدرة البعض على سماع الحقيقة".

وتابع المنشور الذي أثنت بسمة عليه وكأنه يعبر عما في داخلها: "ليست كل إمرأة تتحدث نادمة، وليست كل امرأة تصمت راضية، أحياناً الصوت يأتي بعد أن يدفن الصبر وبعد أن تتحرر النفس من قيود الخوف أو التردد...".

وتحرص بوسيل على الترويج للبودكاست ولأغنيتها الجديدة عبر الانستغرام وهي باللهجة المصرية بإيقاع موسيقي هادئ، وهي من كلمات عليم، وألحان محمد خلف.(لها)









