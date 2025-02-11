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فنون ومشاهير
منشد كبير.. رحيل نجم قناة طيور الجنة (صورة)
Lebanon 24
11-02-2025
|
08:50
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توفي المنشد العراقي، بلال الكبيسي اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية في عالم الغناء الديني والمحافظ الموجه للكبار والأطفال.
ونعت عائلة الكبيسي العراقية ومنشدون في العراق والعالم العربي، المنشد الراحل الذي كان أحد نجوم قناة "طيور الجنة" الموجهة للأطفال.
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والمنشد الكبيسي من مواليد مدينة بغداد العام 1969، وقد بدأ نشاطه الفني مع فرقة البشائر في تسعينيات القرن الماضي مع صديقه المنشد المعروف مصطفى العزاوي.
تجاوزت شهرته حدود بغداد والعراق بعد أن انضم لقنوات تلفزيونية موجهة للأطفال، وبينها قناة "طيور الجنة"، وقناة "نون".
كان الكبيسي أحد نجوم الحقبة الذهبية لقنوات الأطفال والإنشاد الفضائية، بجانب أسماء عراقية وعربية لامعة، بيها المنشد الراحل محمد العزاوي وشقيقه مصطفى، وعمر الصعيدي، ومحمد بشار.
من بين أناشيده التي قدمها في فترة نشاطه الفني الذي توقف في السنوات الماضية، "الألوان"، "يا مستجيب للداعي"، "شكو ماكو". (ارم نيوز)
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