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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تخسر أعزّ الناس.. ماذا قالت؟ (صورة)

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:15
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أعلنت الممثلة السعودية، لبنى عبد العزيز، عن وفاة  والدتها، يوم الإثنين الموافق العاشر من شباط الجاري.

وفي منشور لها عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، نعت “عبد العزيز” والدتها بدعاءٍ مؤثر،  إذ كتبت: ” إن لله وانا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وأعذّها من النار”.
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