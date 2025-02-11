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فنون ومشاهير

بدت بغاية الجمال.. ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض إطلالتها بفستان قصير (صور)

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:15
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ابهرت ملكة جمال لبنان لعام 200 الممثلة ساندرا رزق أنظار منابعيها، بأحدث اطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا من الجلد الأسود من دون أكمام سترابليس مع سترة جلد ذات تصميم رائع.
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