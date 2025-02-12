توفيت وهي تضع طفلها.. شاهدوا الصورة الأخيرة للممثلة السورية الراحلة أنجي مراد وهذا موعد دفنها (فيديو)

تشيّع اليوم الأربعاء الممثلة السورية أنجي مراد، حيث ينقل جثمانها من مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، إلى جامع "لا لا باشا" حيث يُصلى عليها، قبل دفنها في مقابر "الدحداح"، ثم تلقي العزاء في صالة نقابة المحامين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات شاشة (سكرين شوت)، لمحادثة دارت بين مراد ووالدتها، أظهرت الصورة الأخيرة للفنانة الراحلة، وكلمات مؤثرة توصي بها بابنتها.

وكشفت "الدردشة" أن مراد رفضت الخضوع للتخدير من أجل علاجها من الأزمة الرئوية الحادة، خوفاً على جنينها وصحته، قبل اضطرار الأطباء لإخضاعها للولادة المبكرة ليتسنّى لهم معالجتها بشكل أفضل، ولكنها توفيت أثناء الولادة، قبل وفاة ولدها علي بساعات قليلة.



بدورها، شاركت والدة الفنانة الراحلة منشوراً نعت فيه ابنتها قائلةً: "الله يسامحك ويغفرلك، ويكون معك يا انجي يا ملاك، متّي إنتي وعم تولدي... انتي ملاك انتي عالجنّة رحتي لعند الأرحم تركتي هالدنيا ورحتي... الله يرحمك الله يغفر لك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة... سبقتيني يا ماما ما شبعت منك سامحيني لأن كنتي تشتاقيلي، الله يرحمك الله يرحمك مسامحتك دنيا وآخرة". وأضافت: "الله يرحمك، ترحّمولي على إنجي مراد الملاك، الله يرحمك رحت عالجنة، اللي بتولّد وبتتعذب عذابك بالجنة يا أمي بالجنة".

وبرزت أنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"...



ودخلت في عالم التمثيل من باب الجمال، عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017. (لها)









