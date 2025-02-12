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فنون ومشاهير

بعد إنفصالها عن زوجها... كيف ستُمضي كارلا حداد عيد الحبّ؟ (صورة)

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:00
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نشرت مُقدّمة البرامج كارلا حداد عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، منشوراً يتضمن:
 
"شو عاملي ع VALENTINE؟"
- أيّ نهار بكون؟
- الجمعة
- مجدرة".
 
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ويأتي منشور حداد بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن زوجها وائل قسيس. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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كارلا حداد

انفصال

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