بعد إنفصالها عن زوجها... كيف ستُمضي كارلا حداد عيد الحبّ؟ (صورة)

نشرت مُقدّمة البرامج كارلا حداد عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، منشوراً يتضمن:

"شو عاملي ع VALENTINE؟"

- أيّ نهار بكون؟

- الجمعة

- مجدرة".

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ويأتي منشور حداد بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن زوجها وائل قسيس. (رصد لبنان 24)