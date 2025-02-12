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فنون ومشاهير

قضية عمرو دياب والشاب المصفوع تعود مجددًا إلى الواجهة.. هذا ما قررته المحكمة

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:00
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قررت محكمة استئناف مصرية حجز محاكمة الفنان عمرو دياب في قضية صفعه شابا في إحدى الحفلات الغنائية، للنطق بالحكم، وحددت يوم 26 شباط الجاري لإعلان حكمها في القضية.

وسبق وعاقبت محكمة الجنح الفنان عمرو دياب بغرامة قدرها 200 جنيه (4 دولارات) وتعويض 10 آلاف جنيه لتعديه على الشاب "سعد أسامة" في حفلة زفاف كان يحيها المطرب المشهور.
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وفي جلسة اليوم، طالب محامي دياب ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بداعي أن ما فعله كان دفاعا شرعيا عن النفس، وعدم تجاوزه حدوده، واستشهد الدفاع بمواد في قانون العقوبات، تبيح استخدام القوة لدفع أي اعتداء جسدي.

وقال الدفاع إن المجني عليه "تراخى" في الإبلاغ عن الواقعة واستغل الحدث لتحقيق الشهرة، مضيفا أن رد فعل دياب كان طبيعيا ضد الاعتداء الواقع عليه؛ ما ينفي تهمة التعمد تماما.

وفي ذات القضية، قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب المعتدى عليه "سعد" إلى محكمة الجنح لاتهامه بالتعدي على عمرو دياب داخل الحفلة نفسها والتي أقيمت في أحد فنادق القاهرة.
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