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فنون ومشاهير

انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:18
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أثناء قيادته سيارته على وصلة دهشور في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، تعرّض الفنان المصري كمال أبو رية لحادث سير مروع ما أسفر عن تهشم السيارة بالكامل، لكن دون وقوع إصابات بشرية.

واُتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة المختصة بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.
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وبعد الحادث، أُزِيلَت آثار التصادم من الطريق لتيسير حركة المرور، وحُرِّر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة المختصة التي بدأت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث نجم عن عدة عوامل، منها خلل فني في السيارة، بسبب قطع في المقص.

كما كشفت التحريات الأولية عن وجود بعض العيوب التي ربما أسهمت في انقلاب السيارة فجأة، ما أدى إلى تعطيل حركة السير في المنطقة.



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