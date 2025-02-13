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فنون ومشاهير

"حتى مهر ما أعطاني".. فنانة شهيرة تروي معاناتها مع زوجها المتزوّج (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:31
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تسببت الفنانة الخليجية زارا البلوشي بجدل واسع جراء تصريحاتها الجريئة والغريبة عن حياتها الشخصية وخياراتها ومعاناتها في زواجها الثاني، مشيرةً الى أنها لم تكن سعيدة وحياتها تعكّرت بالكامل، معلنة فشل زواجها الجديد من رجل متزوج.

وشاركت الفنانة الخليجية متابعيها على السوشيال ميديا بمقاطع مصوّرة تحدثت فيها عن حياتها الزوجية، وقالت بسخرية: "زوجي الثاني شافني فاضية قال نتزوجها ونجيب لها الهمّ، حتى مهر ما أعطاني"، مشيرةً إلى أنها تزوجت منه ولم يكن يمتلك منزلاً وكلما حدّثته عن البيت يبدّل الموضوع، حيث قالت: "حرفياً ما عملي شي، بس إجا يسكن معي هون، وحتى عشاء لم يحضر لي، وانتظرت للشهر التالي وسألته عن البيت فكذّب مجدداً، هو رجل أعمال وأنا أعزمه، ما كان فاضي لي لكن فاضي يتابع المشهورات ويرسلي شوفي فلانة وشو عملت فلاّنة وتلك حامل".

وعن المهر وعقد الزواج، قالت: "لم أطلب أي مهر، وقلت شو بتقدر عليه وحطه اللي تبي بس كلامك صحيح ما أعطاني شي قال بكرا إن شالله يتحول في حسابك".
 
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وعلّقت زارا على فكرة زواجها من رجل متزوج، إذ قالت بعفوية: "كل اللي بعمري متزوجين وش أساوي ما اجاني أرمل. وأنا ما بدي مطلّق تطلع لي زوجته من تحت الأرض زي الفقع ويسوّي نفسه متفاجئ". وأضافت: "ما أبي مطلق لأن زوجته بتطلع فجأة من تحت الأرض، وأنا ما أبي فلوس، أبي استقرار ولا أبي أصرف على رجال الله منعم عليه".(لها)







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