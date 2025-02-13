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فنون ومشاهير
انهار زوجها ووالدتها في جنازتها.. تشييع الممثلة السورية انجي مراد وطفلها بغياب النجوم السوريين (فيديو)
Lebanon 24
13-02-2025
|
01:36
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بشكل لافت، غاب الفنانون السوريون عن جنازة الممثلة أنجي مراد وطفلها، والتي وافتها المنية عن عمر 33 عاماً أثناء عملية الولادة، بهدف إنقاذ الاثنين بسبب معاناة الأم من أزمة رئوية حادة.
وانطلق موكب العزاء أمس الأربعاء من مستشفى "الشامي" في العاصمة دمشق، إلى جامع "لا لا باشا" حيث صُلّي على جثمانَي الراحلة وابنها، قبل دفنها في مقابر "الدحداح"، ثم تلقي العزاء في صالة نقابة المحامين.
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وأظهرت لقطات مصوّرة انهيار الزوج والأب المحامي سامر حقي الذي سار في مقدّمة الموكب، بالإضافة إلى تفجّع آني أورفلي والدة مراد وسط صيحاتها القائلةً: "ملكة جمال الجنّة يا ابنتي".
وبرزت أنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار: "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"... ودخلت عالم التمثيل من باب الجمال، عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.
وكانت الممثلة الراحلة تعاني من أزمة رئوية أثناء فترة حملها بالشهر السابع، ما أدى إلى دخولها المستشفى، حيث بدأت تتدهور حالتها الصحية واضطر الأطباء لإخضاعها للولادة المبكرة ليتسنّى لهم معالجتها بشكل أفضل، ولكنها توفيت أثناء الولادة، أما الطفل فقد فارق الحياة بعد يوم من رحيلها. (لها)
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