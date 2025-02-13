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فنون ومشاهير
3 سنوات... الحكم بسجن إعلاميّة معروفة جدّاً
Lebanon 24
13-02-2025
|
05:15
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بعد توقيفها احتياطيا الشهر الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل فتمت تبرئتها منها، وفق ما نقلت اليوم الخميس، وسائل إعلام محلية.
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وكانت النيابة العامة وجهت في وقت سابق للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية، ونقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها اليوم بحكم الحبس. (العربية)
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