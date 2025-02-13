ضُبِطَ في المطار ومعه مخدرات... ماذا قرّرت المحكمة بشأن أحد الفنانين؟

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قضت محكمة بقبول الاستئناف المقدم من الفنان سعد الصغير على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، وذلك في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي.وكانت الأجهزة الأمنية في المطار قد ألقت القبض على الصغير فور وصوله على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، بعد العثور بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر.وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، بينما أكدت الفحوصات تعاطيه الحشيش والترامادول. (الامارات 24)