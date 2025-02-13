Advertisement

فنون ومشاهير

ضُبِطَ في المطار ومعه مخدرات... ماذا قرّرت المحكمة بشأن أحد الفنانين؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1319942-638750555770297232.jpg
Doc-P-1319942-638750555770297232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة بقبول الاستئناف المقدم من الفنان سعد الصغير على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، وذلك في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي.
Advertisement

وكانت الأجهزة الأمنية في المطار قد ألقت القبض على الصغير فور وصوله على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، بعد العثور بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، بينما أكدت الفحوصات تعاطيه الحشيش والترامادول. (الامارات 24)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:00 | 2025-02-13
09:31 | 2025-02-13
09:02 | 2025-02-13
08:47 | 2025-02-13
06:45 | 2025-02-13
05:15 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24