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فنون ومشاهير

أصيب بنزيف وارتجاج في الدماغ ودخل بغيبوبة مؤقتة.. نجم توقف قلبه لمدة عشر دقائق!

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:30
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أثار نجم "سناب شات" السعودي بدر آل أنطونيو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن تعرضه لأزمة صحية حادة كادت تودي بحياته. وذكر بدر في مقطع فيديو نشره عبر منصاته أنه تعرض لإصابة أثناء تصوير مقطع في المسبح، مما أدى إلى نزيف وارتجاج في الدماغ ودخوله في غيبوبة مؤقتة. وأضاف أن قلبه توقف عن النبض لمدة عشر دقائق قبل أن يتم إنعاشه طبيًا ويستعيد وعيه تدريجيًا داخل المستشفى.
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بعد الحادث، تفاعل متابعو بدر آل أنطونيو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض له بالشفاء، بينما شكك آخرون في صحة الرواية نظرًا لمدة توقف قلبه. ورغم الجدل، عاد بدر بعد فترة من الغياب ليطمئن متابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في مرحلة التعافي بفضل دعم عائلته والرعاية الطبية السريعة التي تلقيها.

يُذكر أن بدر آل أنطونيو يعد من أبرز الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يحظى بشعبية واسعة على منصات مثل "سناب شات" و"تيك توك"، ويشتهر بمحتواه المتنوع الذي يشمل مغامراته وحياته اليومية، ما عزز من مكانته الرقمية في المملكة. وقد أكد في رسالته عبر "سناب شات" أنه يخطط للعودة تدريجيًا إلى نشاطه المعتاد بمجرد أن يستعيد كامل عافيته. (فوشيا)
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